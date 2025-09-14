No hay indicios que apunten que en la noche de El Grito se registre violencia: Secretario de Gobierno de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa no registra indicios que indiquen que la noche del 15 de septiembre, Día de la Independencia, se presenten situaciones de seguridad que pongan en riesgo a la población.

Lo anterior fue establecido por el Secretario General de Gobierno del estado, Feliciano Castro Meléndrez, quién señaló que el protocolo de seguridad se encuentra vigente.

Aunque la noche del 13 de septiembre y madrugada del 14 de septiembre se superaron los 2 mil asesinatos en medio de la crisis de seguridad, el Gobierno de Sinaloa llamó a la población a considerar que el Día de la Independencia habrá un operativo para asistir a los festejos.

- ¿Temen que, considerando la situación de ayer, se presenten hechos de violencia la noche de El Grito?

“No, está previsto un protocolo de seguridad para generar las condiciones y que se lleve el grito en condiciones”.

La noche del sábado 13 de septiembre se registraron hechos violentos en Altata, en Navolato, que dejó a una mujer sin vida al ser alcanzada por las balas mientras transitaba por Nuevo Altata en compañía de su familia.

“En Navolato lo que sucedió es lo que ustedes ya registran. Lamentablemente fallece una mujer al ser agredidas, luego hay otra mujer herida porque fue atacada la caseta de acceso en Nuevo Altata, además el incendio de lo que es una edificación de un hotel; hay que decir que este hotel no está en funciones”, informó Castro Meléndrez.

Sobre el atentado que quitó la vida a la mujer en Altata el funcionario señaló que será la Fiscalía General del Estado quién determine si fue un ataque directo, colateral o intento de robo de vehículo.

“Le corresponde a la autoridad, en este caso a la Fiscalía, hacer la investigación”, dijo.

También se registró una agresión en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán en la que fue asesinado un hombre, y un joven fue asesinado en la colonia Nueva Galaxia mientras jugaba voleibol.

De acuerdo a información de la FGE, el sábado 13 de septiembre se registraron 10 homicidios en total en todo el estado.

Cabe destacar que aunque no existió un evento de banderazo de operativo de seguridad pública dirigido a contener la violencia en el marco de las fiestas patrias la autoridad estatal había anunciado que el operativo iniciaría este sábado para extenderse hasta la noche del 16 de septiembre.

El próximo viernes 19 de septiembre iniciará la pesca de camarón en las costas sinaloenses, lo que generará más movimiento en los campos pesqueros como Altata. A pregunta expresa sobre si los hechos violentos registrados este sábado motivarán un operativo especial el titular de la Secretaría de Gobierno informó que ya se despliega un plan.

“Está programada la actividad en los diferentes campos pesqueros, esperemos que todo se realice bien a pesar de estos hechos lamentables”, informó.