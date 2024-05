CULIACÁN._ El presidente del País, López Obrador, no es libertario, no tiene nada de la izquierda libertaria, nunca lo ha sido, no le interesa en ese sentido, es un priista, es decir, viene de la Revolución Mexicana y Claudia Sheinbuam, en el fondo, es lo mismo, aseguró el analista político y escritor, Jorge Castañeda.

La Casa del Maquío hospedó a los escritores Jorge Castañeda y Joel Ortega Juárez en la presentación de su libro “Las dos izquierdas: lo que nunca se contó sobre las izquierdas mexicanas” comentado por la directora editorial de grupo Noroeste Guillermina García Nevares.

En este encuentro, los también analistas políticos reflexionaron sobre la situación política del Gobierno actual y la herencia del mismo a otros actores políticos que ahora militan esa misma ideología, marcada, a su vez, por el contexto político previo a la jornada electoral del 2 de junio.

“El Prian, Prian, es Morena es donde más priistas importantes hay. (...) Pero aquí el tema no se trata de Alito, ni de Xóchitl, vamos a resistir y defender los cambios mínimos democráticos que hemos conquistado entre todos nosotros durante al menos cinco decenios, no vamos a permitir que se vayan para atrás porque no hay una fantasía”.