No hay menos militares ni se van a ir de Sinaloa, afirma Gobernador

En Sinaloa no hay una disminución de elementos militares ni existe un retiro de fuerzas federales, afirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre la percepción ciudadana de menor presencia del Ejército en algunas zonas del Estado.

El Mandatario estatal aseguró que ningún elemento se ha ido de la entidad y que no hay planes de rotación hacia otros estados.

“No hay movimientos, no hay rotación de estado por lo menos no se están yendo”, afirmó.

Destacó que por el contrario, la presencia se ha reforzado tras la visita del Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo en Mazatlán.

“No hay menos militares, no se ha ido nadie de aquí y ni se van a ir, van a mantenerse el número militares que se tienen. Vino y lo reforzó, al contrario, el General Trevilla”.

Rocha Moya señaló que existen estrategias especiales de despliegue, particularmente para las fuerzas militares, con el objetivo de reaccionar de manera inmediata ante hechos delictivos.

Como ejemplo, mencionó un incidente reciente registrado en el sur de Culiacán, donde tras un reporte en una gasolinera, los presuntos delincuentes fueron perseguidos y uno de ellos detenido debido a la cercanía y coordinación entre patrullas.

“Lograron agarrar a uno porque enseguida estaba otra patrulla del ejército. Está muy cerca. Están bien distribuidas”, destacó.

Dijo no tener la cifra exacta de elementos desplegados, recordó que previamente se ha informado el número general de fuerzas de seguridad.

Añadió que recientemente, sin descuidar las operaciones, alrededor de 3 mil elementos se reunieron con el Secretaria de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo en Mazatlán.

“Por ejemplo, ayer simplemente sin desatender las operaciones se reunieron 3 mil con el General en Mazatán”.