$!‘No hay nada más público que la justicia’: Gilberto Bátiz, aspirante a Magistrado federal electoral

CULIACÁN._ Para el candidato a Magistrado federal para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, la justicia debe pertenecer a todos y todas.

El candidato, y magistrado del Tribunal Electoral de Chiapas separado de sus funciones, estuvo en Culiacán como parte de su gira de campaña por el País, la cual, aseguró, es pagada con sus propios recursos económicos y sin el respaldo de una plataforma política, en apego a los lineamientos de las elecciones de personas juzgadoras.

“No creo que haya nada más público que nos pertenezca a todos que la justicia”, señaló el candidato.

Bátiz García es abogado y maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, Becario CONACYT. Es Magistrado Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, nombrado por el Senado de la República desde el 22 de octubre de 2019.

En 2022 asumió la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, pero pidió ser separado de sus funciones para atender la campaña electoral buscando un puesto en la Sala Superior del TEPJF.

De ser electo para el TEPJF, Bátiz García formará parte del máximo ente de impartición de justicia electoral del País.

La aspiración del candidato implica lidiar con un contexto nacional en el que la violencia se ha hecho presente en elecciones locales y federales, y que ha quedado registrada por organizaciones y medios de comunicación. La violencia incluso ha representado un elemento determinante para los partidos políticos para cuestionar la definición de las elecciones.

“Recordemos que las condiciones para hacer política en un país están dadas. Yo lo tengo muy claro. Yo he organizado elecciones, he calificado elecciones y he negado y he anulado elecciones en los contextos dados. Esto es lo que tenemos que tener muy en claro: nosotros como autoridades electorales hacemos elecciones en el contexto que nos toca”, destacó Bátiz García.