No hay ninguna posibilidad de declinar por nadie rumbo a la Gubernatura, recalca Sergio Torres

El candidato a la Gubernatura en Sinaloa del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, descartó que vaya a declinar por algún otro candidato en este proceso electoral.

La aclaración de Torres Félix la dio en su conferencia de prensa de los martes, en el contexto de la declinación en Sinaloa del candidato del Partido Verde Ecologista de México al proyecto de Rubén Rocha Moya, de la alianza Morena-PAS, y la declinación del candidato a la Gubernatura de Sonora por el Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, al proyecto de la alianza Va por Sonora, del PRI, PAN y PRD.

“La posición dada a conocer ayer por la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano es muy clara y firme: no apoyará y no se sumará a ningún candidato de otro partido; ayer mismo hicimos saber que en nuestro caso no hay ninguna posibilidad de declinar por nadie, mucho menos cuando estamos en la pelea, ante la división y el desespero de Morena y la debacle inminente del PRI en Sinaloa, vamos con todo si no pa qué, no hay nada más que decir al respecto”, dijo.

Por la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, criticó que su justificación era por visitar la construcción de la presa Santa María, una obra que se terminará dentro de 10 años.

“¿A qué vino el Presidente López Obrador a Sinaloa?, a supervisar obras, dice la agenda oficial, al Presidente y al Gobernador Quirino les gusta mucho supervisar obras, una y otra vez, les gusta mucho pasearse y hacer turismo político; el país está confrontado y lleno de problemas y el Presidente arranca a supervisar una obra que tardarán al menos 10 años en ser construida”, expresó.

“Pero esta vez la visita del Presidente tuvo otro propósito, vino a supervisar la elección de Sinaloa, y a pedirle cuentas a Quirino: ¿estás conmigo o estás en mi contra?”.

Torres Félix afirmó que Zamora Gastélum debe estar muy preocupado, pensando que el Gobernador “entregó la plaza ya a Morena”.

“Razón por demás para que la gente que no quiera que Morena llegue al Gobierno de Sinaloa, vote por nuestra opción, somos los únicos que podemos detener a Morena en Sinaloa y lo vamos a lograr”, expresó.