No hay precisión por enfrentamientos al norte de Sinaloa, dice el Gobernador

En cuanto a los reportes de enfrentamientos en la zona norte de Sinaloa todavía no existe precisión, apuntó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal apuntó que el tema es atendido por la Guardia Nacional.

“No tengo reporte, ahorita hablé con el presidente municipal y no tiene precisión, entonces no puedo comentar nada que no tenga precisión, por allá anda la Guardia Nacional, no tengo ningún reporte”, dijo.

Este domingo se reportaron enfrentamientos entre civiles armados en la zona norte de Sinaloa, específicamente en los municipios de El Fuerte y Choix.

De acuerdo a información recabada por Noroeste, habitantes de Chinobampo en El Fuerte informaron sobre una serie de balaceras en las zonas serranas de este poblado, el cual se habría extendido hacia la comunidad de Bacayopa en Choix.

Entre los reportes se estableció también que se escucharon detonaciones de artefactos explosivos.

La autoridad en materia de seguridad no ha revelado lo ocurrido en la región, y tampoco se han reportado informes preliminares de heridos o personas sin vida.

Cabe destacar que desde el pasado 9 de septiembre de 2024 Sinaloa registra una crisis de seguridad que ha causado incremento en diferentes delitos como robos, asesinatos y enfrentamientos.

La crisis de seguridad se ha concentrado principalmente en el centro y sur de Sinaloa, por lo que los enfrentamientos reportados en El Fuerte y Choix son anómalos considerando el desarrollo de la violencia en los últimos meses.