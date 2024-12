No hay problema de seguridad en la Verbena Culiacán, defiende Rocha Moya

En la Verbena Culiacán no hay problemas en materia de seguridad porque está siendo resguardada por elementos policiales, aseguró el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El mandatario vertió este comentario en respuesta al hecho ocurrido durante la noche del sábado 7 de diciembre en las inmediaciones de la feria, en que un vehículo con una familia a bordo ingresó a la feria ubicada en el sector El Palmito, tras ser presuntamente ser perseguidos en un intento de despojo de robo.

“Las redes sociales, los malos que usan las redes sociales (...) se llevan alarmando indebidamente. No tenemos ningún problema en la Verbena, bendito sea Dios no vamos a tener, porque la estamos cuidando y además, la Verbena es una tradición muy de niños, muy de jóvenes, es muy blanca, no existen elementos de incitadores a la violencia, se está cuidando eso, no hay nada, absolutamente nada en la Verbena”.

Indicó que hay personas en redes sociales que se dedican a generar alarmismo entre la población mediante la difusión de este tipo de información, por lo que llamó a la población a mantener la prudencia con respecto a lo que leen. En ese sentido, indicó que corregirán algunos detalles con respecto a la comunicación a fin de que no se alimenten los ciudadanos de una “comunicación malsana”.

“Llamo a la gente que igual, sin hacer caso a ese terrorismo que se da en las redes con toda la intención de generarnos, que no tienen otra vocación que no es la de ayudar a la gente, es importante que se cuiden. Es naturaleza de todo humano tener miedo, el miedo es una reacción favorable, pero no alarmarse porque no estamos para eso”.

“El miedo sirve para tener prudencia, entonces hay que cuidarnos, entienda que hemos reforzado y estamos reforzando la seguridad y vamos a corregir algunas cosas que son importantes, acerca por cierto de la comunicación para efectos de que no se estén alimentando los ciudadanos de una comunicación malsana que da por algunos que usan redes con la intención de alarmar a la sociedad”, dijo.