No hay que ‘anestesiarse’ ante la violencia: Rector de la Catedral de Culiacán

Ante el clima de inseguridad que se vive en la región, la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario hizo un llamado a la ciudadanía para no normalizar la violencia ni permitir que la conciencia social se “anestesie” ante los hechos negativos.

En un mensaje dirigido a la comunidad, el Padre Jaime Homero Portillo Gill, Rector de la Catedral de Culiacán, señaló que el flujo constante de noticias sobre hechos delictivos ha provocado que la sociedad comience a perder su capacidad de asombro.

“Nos vamos anestesiando ante las cosas negativas y salen tantas que uno se va adormeciendo la conciencia, nos anestesiamos y nos acostumbramos”, señaló Portillo Gill.

El Padre señaló que el mensaje de la Iglesia ante estos tiempos difíciles es la perseverancia en las buenas acciones.

“San Pablo decía mucho, vence el mal a fuerza de bien, no te canses de hacer el bien, no devuelvas mal por mal, no te canses de hacer el bien. Entonces ese es el mensaje de la iglesia de siempre”, compartió.

El Rector también compartió que la Catedral sigue recibiendo a personas que se encuentran en mal estado físico, mental y espiritual debido a las situaciones de violencia que enfrentan.

Finalmente, el Padre Portillo Gill solicitó que los sucesos que deberían ser importantes no deben ignorarse, haciendo un llamado a mantener la sensibilidad y el compromiso social para no permitir que la indiferencia gane terreno en la sociedad sinaloense.