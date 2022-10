‘No hay que cometer los errores que nos dieron la Alcaldía’, dice Gámez Mendívil a sustituto de Mazatlán

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aconsejó a Édgar González Zataráin, nuevo Alcalde de Mazatlán, no cometer los errores que a sus antecesores les hicieron dejar sus respectivos cargos.

Tanto Gámez Mendívil como González Zataráin asumieron la Alcaldía después de denuncias penales por presuntos daños a la Hacienda Pública dirigidas a sus antecesores, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, respectivamente.

“El consejo es que el trabajo es de todos los días. Estar al frente de un Ayuntamiento no es tarea fácil. No cometer los mismos errores por lo que estamos aquí”, exhortó el Alcalde de Culiacán al recién nombrado Alcalde sustituto de Mazatlán.

Gámez Mendívil aplaudió la decisión del Congreso local de designar a González Zataráin en el cargo después de la salida de Benítez Torres.

“Pues está bien, conozca bien a Édgar, es un funcionario público muy entregado. Es una buena decisión”, dijo.



CASO ESTRADA

El 10 de junio el Congreso de Sinaloa resolvió el desafuero del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro por petición de la Fiscalía General de Sinaloa, ya que se encontraba señalado por los delitos de desempeño irregular de la función pública y discriminación.

Por el delito de desempeño irregular, Estrada Ferreiro y el comité de adquisiciones de su administración fueron vinculados a proceso el pasado 18 de octubre.

Además, el ex Alcalde de Culiacán enfrenta dos juicios políticos por no aplicar leyes estatales en materia de descuento en el recibo del agua potable para personas discapacitadas, adultos mayores y jubilados; y por la no homologación de la pensión a viudas de policías municipales.



CASO BENÍTEZ TORRES

El ex Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado y ciudadanía por la adjudicación directa de un contrato de 400.8 millones de pesos a la empresa Azteca Ligthing por la compra de lámparas para alumbrado público.

Por este mismo tema el Congreso también recibió una petición de juicio político contra el ex Alcalde.

A pesar de estos señalamientos, el Gobernador Rubén Rocha Moya nombró a Benítez Torres como Secretario de Turismo.