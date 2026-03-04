No hay retraso en convocatoria para elección de síndicos de Culiacán, asegura regidora

No existe ningún desfase en la emisión de la convocatoria para la elección de síndicos municipales de Culiacán, aseguró la regidora Cinthia Valenzuela Langarica.

La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Cabildo, explicó que algunos aspirantes comparan el proceso con el de 2023, cuando la convocatoria se publicó el 21 de febrero. Sin embargo, dijo que ahora el contexto es distinto.

Detalló que recientemente se reformó la Ley de Gobierno Municipal para garantizar un proceso paritario.

Precisó que el área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento analiza cómo ajustar la convocatoria a esas reformas.

“No hay un desfase de tiempos. si bien ellos se han estado basando en las fechas del proceso pasado 2023. ¿Qué es lo que ha movido los días y qué es lo que yo he recibido por parte del área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento? Es que con las reformas que hizo el Congreso de la Ley de Gobierno Municipal... que es que se garantice y se busque la real participación de las mujeres y que sea un proceso paritario”.

Afirmó que los aspirantes han sido recibidos y escuchados desde el primer día.

“Se les ha dado la certidumbre en principio que no estamos en desfase de tiempos y, en segundo, que si estamos de puertas abiertas y en espera de poder llevar a cabo de la mejor manera”, afirmó.

“Lo que sí que se les dijo a los aspirantes es no ha habido una negativa y segundo, que pues no hay un desfase de tiempos”.

Indicó que la ley no establece una fecha exacta para lanzar la convocatoria, pero incluye un periodo de 20 días previos para lanzar un plebiscito.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Culiacán, la última designación de síndicos y comisarios municipales de Culiacán se realizó hace tres años, para el periodo comprendido del 27 de marzo del 2023 al 26 de marzo del 2026.

En aquel entonces, se eligieron a 17 síndicos municipales tras los procesos de plebiscitos celebrados.

El único síndico con un periodo menor a tres años, como lo marca la ley, fue Jesús Alberto Camberos Castro en Eldorado, debido a su proceso de municipalización ocurrido en noviembre de 2024.

De acuerdo con el Reglamento para la Designación de Síndicos y Comisarios Municipales en Culiacán, estos cargos se renuevan cada tres años.

La designación debe realizarse durante el mes de marzo, mediante una consulta a la población que puede ser una asamblea general o un plebiscito, dependiendo del número de habitantes de cada sindicatura o comisaría.

Cuando la demarcación tiene menos de 7 mil 500 habitantes, se realiza una asamblea general. En cambio, cuando supera esa cantidad, el procedimiento se lleva a cabo a través de plebiscito.

En ambos casos, el Ayuntamiento debe emitir una convocatoria con 20 días de anticipación.

Para la asamblea general, los vecinos cuentan con 10 días posteriores a la convocatoria para registrar a las personas que consideren idóneas.

Los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la Constitución estatal y en la propia convocatoria.

Durante los 10 días previos a la asamblea, las personas registradas pueden realizar actividades vecinales para buscar el apoyo ciudadano.

En el caso del plebiscito, el proceso también inicia con una convocatoria emitida 20 días antes.

Tras su publicación, los vecinos tienen 10 días para proponer aspirantes mediante planillas.

En el caso de síndicos municipales, la designación debe incluir propietario y suplente.

La convocatoria debe fijar un tope de gastos para campaña, equivalente a 250 salarios mínimos vigentes al momento de la elección.

Si algún aspirante ocupa un cargo en la administración pública o en un partido político, debe separarse del mismo desde la emisión de la convocatoria y hasta el día de la elección.

10 días antes del plebiscito, las personas registradas deben presentar a la ciudadanía sus planes y programas de trabajo.

El día de la jornada, los ciudadanos emiten su opinión sobre quién debe ocupar el cargo.

El reglamento también contempla la reelección.

Los síndicos y comisarios en funciones pueden ser designados para un segundo periodo consecutivo, pero, para ello, deben solicitar licencia por escrito ante el Ayuntamiento a más tardar tres días después de publicada la convocatoria.

La licencia debe ser aprobada o rechazada por el Cabildo.