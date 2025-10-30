No hay terreno ni proyecto adecuado para construir relleno sanitario en Mazatlán: Rocha tras ‘bajar’ obra del Plan Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya explicó que la decisión de retirar el proyecto del relleno sanitario de Mazatlán del Plan Sinaloa obedece a la falta de un terreno y de un proyecto técnicamente viable para su ejecución.

“Porque no hay terreno; segundo: el terreno adecuado, no hay un proyecto adecuado, segundo, se iba a tardar todos los permisos y demás. Entonces no nos dan tiempo para hacerlo, por eso es que invertimos en otra cosa”, señaló.

Rocha Moya indicó que los recursos inicialmente destinados a esa obra se reorientarán a otros proyectos que ya cuentan con condiciones para avanzar, como el cárcamo en Mazatlán y el puente en la zona urbana del mismo municipio.

El Ejecutivo estatal presentó ante el Congreso de Sinaloa una solicitud para modificar el esquema del crédito de 2 mil 300 millones de pesos, con el fin de “flexibilizar y redireccionar” 673 millones de pesos que no se han comprometido en licitaciones públicas.

La propuesta implica postergar nueve de las 36 obras contempladas en el Plan Sinaloa, entre ellas el Centro de Convenciones de Culiacán y el relleno sanitario de Mazatlán, con inversiones proyectadas de 300 y 100 millones de pesos, respectivamente.

De acuerdo con la iniciativa firmada por el Gobernador, los recursos serían reasignados a nuevas obras como la construcción de una secundaria en Alturas del Sur, la ampliación del malecón margen izquierdo del río Culiacán, y pavimentaciones en distintos municipios.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra Ochoa, aclaró que no se pretende aumentar el monto del crédito, sino reordenar su aplicación.

Agregó que las obras pospuestas podrían retomarse en 2026 o financiarse con otros fondos, como participaciones federales.

El crédito fue aprobado por el Congreso en enero de 2025 como respuesta al déficit presupuestal generado tras una multa del SAT, y el Plan Sinaloa se presentó como una estrategia de reactivación económica ante la crisis de violencia que atraviesa el estado.

Este jueves, el Congreso del Estado aprobó vía “fast track” la propuesta del Gobierno del Estado.