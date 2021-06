$!’No hay varita mágica que enseñe a ser padre’: Jorge Luis Hurtado, “Tilichito”

Dicen que para ser padre nadie te enseña cómo y es algo que se va aprendiendo con la marcha. Eso lo descubrió Jorge Luis Hurtado Reyes, “Tilichito”, quien a la par de su profesión como payaso y escenógrafo, ha tenido que desarrollar un papel muy importante que es el de ser papá.

A la edad de 27 años es cuando tuvo la fortuna de recibir a su primera hija, acontecimiento que cuenta tiene una curiosa anécdota que demuestra que la intuición paterna se instala desde el minuto uno en que nace tu hijo.

Jorge Luis muy entusiasmado cuenta cómo antes de que naciera Emma Quetzalli, él había pedido no saber cuál era el sexo de su primogénito, es por ello que las enfermeras del hospital con quienes tenía un acercamiento, le jugaron una broma, la que ahora ya después de más de 30 años cuenta como una curiosa anécdota. “Las enfermeras me llevaron al área de los cuneros, donde están los demás bebés y yo sin saber el sexo del bebé, me pusieron a prueba para ver si podía saber cuál de los bebés era mi hijo, en la primera área que era de puros niños no pude identificar cuál era mi bebé”, dice.

Es entonces que las enfermeras le comentaron que habían nacido más niños que niñas y que algunos los habían llevado al área de niñas y que por eso tal vez estaba en los otros cuneros.

”Y sí efectivamente, voy viendo que un niño, dos niños entre las demás niñas, pero que voy viendo a la Quetzalli y dije: ‘¡esta es mi hija!’ y las enfermeras me seguían bromeando, ‘el tuyo es niño’, y yo les decía ‘no, esta es mi hija’”, comenta.

Es a partir de ese momento que inicia su travesía como padre aunado a su trabajo como payaso, mismo que le había permitido tener herramientas para poder estar en contacto con esa sensibilidad con la que nacen los niños y niñas y que él aún lograba mantener debido a su trato directo con el público infantil. “Ser padre es una aventura emocional, una aventura llena de risas, de satisfacciones, a veces de tristezas, a veces de amarguras y dolor, pero sin embargo es un aprendizaje permanente, para ser padre no hay una varita mágica que te enseñe cómo debes de actuar, o no hay un libro o un manual donde te diga qué tienes que hacer”, expresa.

”El asunto de ser papá, es un asunto fortuito y que tienes que aprender en la marcha, por supuesto que tú como padre utilizas muchos de los recursos que tus padres te enseñaron, porque de alguna manera retomas un poco de lo que tú viste, escuchaste y después tratas de llevarlo a la práctica”, dice.

Sobre la marcha fue aprendiendo cómo desempeñar este papel al lado de su esposa Josefina y retomando muchos consejos y aprendizajes que obtuvo bajo la crianza de su padre que le enseñó el trabajo y la responsabilidad.

”Mi padre me enseñó la importancia y responsabilidad del trabajo y que todo bocado que estuviera en la mesa fuera ganado dignamente, entonces eso es lo que él me dio y lo que yo decido darle a mis hijos ahora, el enseñarles que todo hay que ganárselo... hasta a veces estar dispuesto, mi padre lo hizo y a mí me tocó hacerlo muchas veces dejar de comer para que tus hijos comieran, entonces son cosas que te llenan de mucha satisfacción, de saber que eres parte de esa enseñanza”, cuenta.

Su segundo hijo nace años después, Jorge Luis Hurtado García, a quien de cariño le dicen “Coqui”.

Desde muy pequeño le enseñó la exigencia del trabajo y lo llevó al ambiente cultural y los escenarios, por lo que ahora después de un tiempo, él también se dedica a la escenografía y el audio como se lo inculcó su padre, a pesar de las críticas que recibía por ser tan exigente con sus hijos.

Dice que una de las cosas que más orgulloso le hacen sentir como padre, es que sus compañeros del ambiente artístico y cultural o con los que involucró a sus hijos desde muy pequeños, le dicen “qué excelente hijo tienes”, cuando se refieren a Jorge Luis “Coqui”, joven que ahora desarrolló una profesión con base a lo enseñado en parte por su padre.

”Eso es lo que nos acredita, lo que nos pone palomita como padres, que la gente vea en tus hijos esa importancia, ese respeto y esos valores”, comenta.

Es así que con un camino recorrido tiene la llegada de su tercer hijo, Javier, el más pequeño de todos y el cual dice ha decidido irse por el ámbito de las comunicaciones y también le ha transmitido los conocimientos y aprendizajes que tuvo con sus anteriores hijos, y es algo que se ve reflejado, ya que el menor de sus hijos se ha destacado en su labor académica y es algo que lo hace sentir orgulloso, comenta.

”Creo que es importante para un padre que siempre trates de ir a la par de los momentos y las circunstancias y los entornos para poderte conducir con tus hijos... creo que el ser padre nos da una segunda percepción de cómo conducirnos, de cómo decir las cosas, de cómo trabajarlas y proyectarlas porque entonces nos enseña que ser padres es meditar 5 segundos antes de hacer o decir algo”, menciona.

Ser padre por segunda vez

Otro de los momentos de felicidad y satisfacción es cuando nació su primer nieto, Javier Emmanuel Armenta Hurtado, primogénito de su hija Emma Quetzalli.

Él ha seguido de algún modo los pasos de su abuelo, ya que Jorge Luis ha fungido en parte como un segundo padre y también le ha sembrado la semilla del gusto por el arte.

Unos días antes de que su primer nieto naciera, Jorge Luis fue a un congreso de payasos en otra ciudad y fue ahí donde encontró un pequeño traje y unos zapatitos de payaso que compraría con la ilusión de que algún día pudieran ser usados por su nieto.

Es entonces cuando regresó a Culiacán, mostró lo que había adquirido a su familia, pero sin mucha aprobación por parte de su hija y esposa.