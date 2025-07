Las autoridades no han mejorado en la contención de los delitos de alto impacto durante la crisis de seguridad, admitió el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras cerrar el mes de junio como el más violento en la historia de la entidad con 212 asesinatos y 29 cuerpos hallados en fosas clandestinas.

El Mandatario sostuvo que la fuerza pública tiene la capacidad suficiente para continuar atendiendo la ola de violencia, extendida por más de 10 meses desde septiembre del 2024.

”Eso ya lo tienen, no es nota, eso ya lo tienen”.

”No hemos mejorado, efectivamente, ya lo ha dicho la propia Presidenta, mayo y junio nos representa a nosotros un alza en homicidios, para eso también estamos trabajando”, dijo Rocha Moya.

”Tenemos el suficiente personal, está la asistencia extraordinaria de la Federación para el caso, y seguramente, le digo a la sociedad que lo vamos a resolver”, declaró.

Defendió que aunque la situación de inseguridad no está resuelta, hay métricas como el robo de vehículos donde se ha mostrado una baja gracias a las estrategias de seguridad adecuadas.

En ese sentido, apuntó que aplicarán los mismos análisis implementados para atender los robos de vehículos, para combatir la incidencia en homicidios dolosos.

”Estamos revisando, reforzando el operativo. Me he reunido con grupos de la sociedad de empresarios, ¿qué me han pedido? Destacadamente el tema de robo de vehículos”.

”De mayo a junio tenemos menos 148 vehículos robados, es decir, tenemos un operativo reforzado que le estamos dando. ¿Qué me pidieron? Empresarios me dijeron ‘hagan un operativo en las carreteras para que no se roben los carros’, estamos haciendo un operativo interno en la ciudad”, enfatizó el Gobernador.

”Estamos tratando de atender cada uno de los renglones que nos preocupan y que le preocupan a la sociedad. Estamos mejorando, vamos a seguir atendiendo el problema de la seguridad, no está resuelto”, reconoció Rocha Moya.