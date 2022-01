$!No más asesinatos, piden periodistas sinaloenses ante la violencia que azota al gremio

El encuentro no fue encabezado por alguna organización en específico, pues respondió a una convocatoria nacional, pero asistieron defensores de los derechos humanos como Oscar Loza Ochoa, la Presidenta de la Asociación 7 de Junio María de los Ángeles Moreno Vargas, y el Presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa Juan Manuel Partida Valdez.

“En México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población. Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida. Mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias”, leyó Moreno Vargas, como parte del comunicado que se difundió en la organización de la Movilización Nacional 2022.