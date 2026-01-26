$!‘No me animó nada, me sacó el dolor’: 9 años de búsqueda incansable de María Isabel Cruz Bernal

Con un par de zapatos desgastados, los mismos que usó en su primera incursión a los campos en agosto de 2017, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, marcó el inicio de una exhibición fotográfica que resume nueve años de una larga espera.

La líder no habló de inspiración, sino de una fuerza interior que la hizo avanzar durante años.

“No me animó nada, no me animó, no me animó nada, me sacó el dolor, me sacó el miedo de estar llorando en mi casa y el miedo de quedarme inerte sin hacer nada”, señaló Cruz Bernal.