El Gobernador Rubén Rocha Moya descartó que su cooperación con la Fiscalía General de la República, por el caso de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, sea para declarar, sino que sólo le pedirán información.

En la conferencia de prensa La Semanera, Rocha Moya dijo que según el comunicado su papel en este asunto es sólo para participar con informes.

“Hay que aclarar, hay que aclarar, no me van a citar a declarar, no, van a pedirme información, ¿está bien? O sea, no le metan, no le empiecen a agregar, no estoy para que me citen... me citen a declarar”, señaló.

“En primer lugar porque yo no soy parte de este momento; segundo, me van a pedir información, ¿qué información? pues a lo mejor adherente, adherente. Ya lo empezaron a hacer, creo que ayer... el señor fiscal ¿o no? No, no, han solicitado, tienen que solicitar, dice muy claramente que el Gobernador de Sinaloa, dice el comunicado de prensa, le vamos a pedir información pertinente”.

En la carta difundida por el abogado de Zambada García, el capo señala que acudió a una reunión al complejo campestre Huertos del Pedregal, al norponiente de Culiacán, para sostener una reunión con Joaquín Guzmán López y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para intervenir en un conflicto que éste mantenía con el Gobernador Rubén Rocha Moya.