$!‘No nos iremos hasta ser escuchados’: reclaman ciudadanos de Villa Juárez en Congreso altos cobros de la CFE

Ciudadanos de la sindicatura de Villa Juárez se manifestaron este martes en el pleno del Congreso del Estado para denunciar los altos cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad y exigir una vez más, una respuesta concreta por parte de los Legisladores. Durante la protesta, Sonia López, una de las manifestantes, señaló que existen casos de recibos con montos de 10 mil, 40 mil e incluso hasta 100 mil pesos, situación que calificó como insostenible para muchas familias de la comunidad.

Aseguró que previamente han buscado acercamientos con distintos Diputados; sin embargo, afirmó que hasta el momento no han obtenido una solución ni una respuesta clara a sus demandas. Respecto a los cortes de energía eléctrica, Sonia López indicó que ya se han registrado suspensiones del servicio a por lo menos dos personas de la comunidad debido a los adeudos acumulados. “Si hay cortes, en dos casas ya cortaron el servicio” señaló. Asimismo, expresó que uno de los argumentos utilizados para justificar los altos cobros es el uso de equipos de aire acondicionado. No obstante, sostuvo que existen usuarios que han optimizado el uso de estos aparatos y, aun así, han recibido facturas con montos que consideran desproporcionados. “En muchas casas que llegó alto el recibo tenemos abanicos nada más” comentó.