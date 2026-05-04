$!No nos vamos de Sinaloa; si es necesario vendrá más personal: Defensa

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las Fuerzas Armadas no se retirarán de Sinaloa y que, de ser necesario, se enviarán más elementos, equipo e inteligencia para reforzar la seguridad en la entidad.

“No nos vamos a ir, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Si es necesario, vendrá más personal, más equipos de inteligencia, más vehículos, más aeronaves, más plataformas aéreas”, afirmó durante la presentación del informe del Gabinete de Seguridad en Culiacán este lunes.

Detalló que actualmente hay desplegados 13 mil 300 elementos de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en el Estado.

De ese total, 2 mil 732 pertenecen a Fuerzas Especiales, con capacidad operativa en tareas de alto impacto.

Además, el despliegue incluye 2 mil 17 vehículos y 48 aeronaves, que participan en labores de vigilancia, traslado y operativos.

Explicó que las acciones se enfocan en reconocimiento, detenciones, aseguramiento de armas, localización de laboratorios clandestinos y erradicación de cultivos ilícitos.

Precisó que el Estado fue dividido en seis sectores operativos, donde participan 8 mil 480 elementos, de los cuales mil 200 son de Fuerzas Especiales, con mil 228 vehículos y ocho aeronaves en tareas de reconocimiento.