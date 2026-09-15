‘No podemos hacer como que no pasa nada’: Irma Moreno critica festejos del Grito en Escuinapa

Mientras Escuinapa enfrenta una crisis de violencia, no debería hacerse como si no pasara nada con la realización de los festejos patrios, criticó la Diputada local del PRI, Irma Moreno Ovalles.

La Legisladora cuestionó además que se destinen recursos a la celebración cuando existen necesidades más urgentes, como atender a víctimas, prevenir delitos y acompañar a las familias afectadas por la violencia.

“Los recursos que se están destinando a festejos deberían de destinarse a lo importante y a lo urgente de este Estado, que es precisamente atender a las víctimas, a la prevención de los delitos y sobre todo acompañar a quienes en estos momentos están pasando por momentos complejos”, señaló.

Moreno también cuestionó el cambio de decisión del Ayuntamiento de Escuinapa, que primero anunció que no realizaría los festejos del Grito y posteriormente confirmó que sí habría celebración.

Dijo que el Alcalde Víctor Díaz Simental debe explicar qué cambió en el Municipio en cuestión de horas para que también cambiara la decisión sobre los festejos.

“Yo aquí le preguntaría al Presidente Municipal directamente que si qué mejoró en el municipio en estas horas para que el cambio de ánimo en la sociedad escuinapense sea distinto y ahora sí pueda celebrarse las fiestas patrias”, expresó.

La Diputada incluso planteó que se aclare si hubo presiones para retomar la celebración.

“¿Qué es lo que lo hizo cambiar de decisión? ¿Tuvo presiones? Y si es así, que también las comenten”, cuestionó.

Moreno Ovalles sostuvo que Escuinapa atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia por la violencia y los hechos de violencia contra mujeres, por lo que consideró que las autoridades deben tener sensibilidad ante lo que está viviendo la población.

“Ya no podemos seguir tapando o no se puede seguir pretendiendo tapar la realidad con un dedo. ¿Qué quiere decir? Pretendiendo hacer festejos, pretendiendo hacer como que no pasa nada. Eso no cambia los hechos”, dijo.

Añadió que la situación también tiene consecuencias económicas para las familias, por lo que la atención de las autoridades no debería limitarse a la seguridad.

“En los hechos estamos en una situación crítica y en los hechos la violencia está todavía marcando, no solo Escuinapa, sino todo el estado”, sostuvo.