No porque regale dinero, Morena ganará la elección: Mario Zamora

No porque Morena esté regalando el dinero, significa que ganarán está elección, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, sostuvo en un encuentro en Guasave que los apoyos sociales no se irán si él gana la elección, y llamó a la gente a apoyar su proyecto el próximo 6 de junio.

“Porque hay gente en el gobierno que cree que porque te regala dinero te va a controlar, te va quitar tu libertad de decidir, cuidado con eso”, sostuvo.

El candidato se reunió con representantes de las sindicaturas de Guasave, y estuvo acompañado por Armando Leyson Castro, ex Alcalde de ese municipio, quien subrayó que la mejor opción para Sinaloa es Mario Zamora Gastélum.

“Con Mario Zamora, como ya lo hizo en la Financiera, va ser un promotor del desarrollo de Sinaloa, va a ser una persona que no se va a sentar a ver qué le cae del cielo”, aseguró el ex Alcalde de Guasave.

Zamora Gastélum reconoció que mucha gente votó por Morena en el 2018 porque pensó que no podía estar en una situación peor que en la que se encontraba, sin embargo hoy se están dando cuenta que no es así.

“¿Qué decía la gente? Peor no puedo estar, parece que sí podemos estar peor, rebasaron las expectativas... y eso sirve para reflexionar un poco, porque en honor a la verdad, cuando dicen que el país era un desastre, recibimos un país en ruinas, no es verdad”, manifestó.

Por su parte, Vicente Galaz López, ex diputado local, también recalcó a la gente no dejarse engañar, los apoyos no se irán de ganar Mario Zamora Gastélum la Gubernatura.

“Que no te confundan ni te engañen. Los programas sociales como el apoyo a adultos mayores, salud y becas para la educación son un derecho constitucional que Mario Zamora votó en el Senado, nadie se los puede quitar. En su gobierno serán fortalecidos pero además se rescatarán los programas de estancias infantiles para ayudar a las mamás trabajadoras, se luchará para recuperar los apoyos al campo, el empleo temporal, los comedores comunitarios, los refugios para proteger a mujeres víctimas de violencia y los programas en beneficio de la pesca”, aseveró.