CULIACÁN._ Un juzgado federal rechazó un amparo promovido por Jesús Estrada Ferreiro, ex Presidente Municipal de Culiacán, con el que buscaba deslindarse del juicio de abuso de autoridad y discriminación en el que puede ser vinculado.

De acuerdo al documento en el que se desecha el juicio de amparo la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Estrada Ferreiro pues no se encontró violación a los derechos humanos del ex Alcalde.

Desde junio de 2022 Estrada Ferreiro se encuentra señalado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por el delito de abuso de autoridad y discriminación, debido a unas expresiones supuestamente emitidas durante una reunión pública con viudas de policías municipales.

En el encuentro en el que presuntamente el ex mandatario municipal ofendió a las viudas de policías se realizó en septiembre de 2021, en el patio del Ayuntamiento de Culiacán cuando las mujeres se manifestaban reclamando prestaciones.

De acuerdo a los testimonios de las viudas de policías, Estrada Ferreiro les habría llamado ‘perras’.

Por esta acusación y la de cometer el delito de desempeño irregular de la función pública, Estrada Ferreiro fue destituido el pasado 10 de junio por decisión del Congreso de Sinaloa y a petición de la Fiscalía General del Estado.

En el caso del delito de función irregular de la función pública, Estrada Ferreiro ya se encuentra vinculado a proceso y enfrenta un juicio.