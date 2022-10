No pueden impedir la entrada a las escuelas por no portar cubrebocas, reitera la SEPyC

CULIACÁN._ Ninguna autoridad educativa ni personal directivo puede impedir la entrada a los niños, niñas y adolescentes a las escuelas por no usar cubrebocas, reiteró la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultural, Graciela Domínguez Nava.

El pasado 3 de octubre, el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, anunció que el uso del cubrebocas deja de ser obligatorio en los centros educativos, transporte público, y cualquier espacio abierto o cerrado, tras estudiar el comportamiento de la pandemia por el Covid-19 y los bajos niveles de contagio.

Dos días después del anuncio, la Secretaria de Educación Pública y Cultural emitió un comunicado en el que anunció que seguirían las indicaciones de las autoridades de salud dejando de pedir de manera obligatoria el cubrebocas a los alumnos, profesores y personal administrativo.

Sin embargo, la Secretaria de Educación informó que en algunos planteles educativos se han presentado confusiones, y han seguido pidiendo el uso obligatorio del cubrebocas.

Domínguez Nava reiteró que el uso de esta medida sanitaria contra el Covid-19 ya no es obligatoria y a ningún niño, niña, adolescente o docente se le puede impedir la entrada al plantel educativo por no portar el cubrebocas.

“Nosotros emitimos un boletín siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud para que las escuelas no le prohíban la entrada a ningún niño que decida no portar el cubrebocas”, expresó.

“Hacer el llamado a todos los directores, maestros, que ya no es obligatorio el uso del cubrebocas y libremente pueden entrar las niñas, niños y todos los docentes a trabajar”.

Así mismo explicó que esos planteles ya fueron atendidos y mantienen constante comunicación y coordinación con el resto de planteles para evitar que prohíban la entrada a los estudiantes y profesores por esta razón.

“Sí hemos tenido que atender unas escuelas donde se ha suscitado confusión y se ha tratado de evitar que niños que no portan cubrebocas no entren, pero ya los atendimos y se está en una constante comunicación para que esto no suceda”, sostuvo.

Finalmente, Graciela Domínguez Nava comentó que quién desee continuar con esta medida sanitaria puede hacer de manera libre y voluntaria.

“Recordemos que ya no es obligatorio (...), quieren usar el cubrebocas ya es en decisión libre, personal”, concluyó.