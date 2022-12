No puedo molestar al Presidente por esas pequeñas cosas: Gobernador, sobre hospitales sin inaugurar

CULIACÁN._ No puedo molestar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por esas pequeñas cosas, expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre si le hará la petición de esto en su próxima visita.

“No me han dado el dinero, no puedo molestar por esas cosas pequeñas al Presidente... sí, sí, no puedo ir”.

“Tengo que ir y exigir al Secretario de Gobernación, que lo voy a ver seguramente a él, le voy a encargar que me haga, no le puedo decir al Presidente, no puedo andar con eso”, comentó.

-¿De los hospitales no le va a decir nada?

Nada, nada. Digan ahí que ya me desentendí de eso.

Destacó que después de la reciente visita del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, se le prometió ese tema, pero todavía no se ha cumplido.

“Y lo peor es que acabo de ver a Juan Ferrer, y volvió a decir, y ahí le habló por teléfono, y le dijo; “o mandas el dinero o le voy a decir exactamente quién eres tú para que te acusen a ti”, pero no han mandado el dinero”, señaló.

“¿Cuál era el tema?, que el jurídico del Insabi nos quería imponer la idea, de que nos gastaramos el dinero de aquí a diciembre, entonces el jurídico de nosotros, le dijo; “no pues como”, si me vas a dar el dinero para gastarlo de aquí a diciembre, pues porque no quieres que lo use, nada más una licitación y en eso se te va el tiempo”

“Entonces me dijo Juan, y ustedes tienen razón, ya se llegó a la conclusión de que deben usarlo en este y en el siguiente año el recurso que les llegue. Voy a tratar de sacarlo pronto, estoy en eso, lo que pasa es que así son las cosas, y ustedes registren de que sigo sin que me lo dé Juan”, comentó.

Sobre la visita del Presidente dijo adelantó que irá con él a revisar las presas Picachos y Santa María en Sinaloa.

“Yo mañana me voy con él, me invitó para que me fuera en la embarcación a las Islas Marías”, puntualizó.