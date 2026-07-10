‘No quedó en vano’ lucha por justicia en asesinato de Humberto Trejo Espinal

A "El Borre" le dieron 40 años, dos meses y 12 días por el asesinato de Humberto Trejo Espinal, más de siete años después de cometido el crimen.

La familia de Humberto hizo pública su demanda por justicia, denunció dilatación en el caso y anunció el día en que se conocería el veredicto contra Iván Alejandro "N".

"Yo creo que las cosas se dieron, ya estamos del otro lado y se logró la justicia para mi hijo que no me lo devuelve, pero no quedó en vano ni quedó sin castigar el asesinato del que fue cometido", declaró Humberto Trejo senior, al conocer la sentencia para el asesino de su hijo.

"No hay plazo que no se cumpla y la verdad es que La cosa es no claudicar", dijo.

Este 10 de julio, familiares de Humberto Trejo Espinal llenaron la sala de audiencia de la sede judicial de Culiacán, para conocer la condena para Iván Alejandro "N".

Al responsable, de 30 años, se le atribuyó llevar a la víctima desde Las Quintas hasta La Primavera a base de engaños, y asesinarlo para luego abandonar su cuerpo en una zona enmontada.

Desde ese 25 de enero de 2019, fecha en que perpetró el asesinato, se mantuvo prófugo de la justicia sinaloense por un año, hasta su captura.

"Pues seguir saliendo adelante, seguir aprendiendo a vivir sin nuestro hijo y buscando siempre ser mejores personas", describió así, Humberto senior, lo que le depara a su familia.