$!‘No quieren gente aquí... Imala está en pleito’: entre la reactivación local y el miedo

“No, siento que no [es viable un programa de reactivación]. Porque ya dijeron que no querían gente aquí [los grupos criminales], y aunque haya Gobierno pues sí, pero siento que no. No, porque Imala está en pleito”, expresa María, quien solicitó mantener su anonimato.

“La gente sabe que mientras que no se pelee esto y que gane un grupo ya bien, esto no se va acabar. Aquí no. En Sanalona está igual. Llegan Los Mayos hasta la mitad del camino y llegan los Chapos hasta la mitad del camino y de ahí hasta que no se quede uno con cualquier grupo”.

Teme que los militares se marchen de la base instalada en las albercas del pueblo, a un costado de la oficina del síndico, junto a la comandancia de la Policía Municipal abandonada desde que estalló el conflicto entre facciones.