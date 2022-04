‘No quiero perder mi ojo’ expresa Elizabeth, quien fue diagnosticada con Cáncer y requiere ayuda para sus 4 hijos

“No quiero perder mi ojo” expresó con lágrimas cayendo por su rostro la joven Elizabeth Ramos Zazueta, quien a sus 28 años, hoy enfrenta una batalla más en su vida, al ser diagnosticada hace 15 días con un tumor en el ojo izquierdo, una enfermedad de acuerdo a los médicos dijo, es poco común y rara que se presente en una persona.

Debido a esta situación, la joven solicita el apoyo de la ciudadanía para ayudar a su familia, debido a que no puede salir a trabajar, y estar expuesta al sol.

Su familia está compuesta por sus cuatro hijos, dos gemelitas de escasos año y medio, y dos niños más de 11 y ocho años de edad, quienes dependen de su papá llamado Rodolfo Pérez Carrillo, él se dedica a la albañilería, trabajo que desempeña en Culiacán desde hace casi tres años, esto, después de haber sido desplazados de la comunidad de Revolcaderos en Badiraguato, debido a la violencia del lugar, tendiendo que abandonar su casa.

“Fue hace 15 días que me dieron el diagnóstico, inmediatamente me operaron en una clínica aquí en Culiacán, pero la operación no resultó, porque el problema volvió a salir otra vez donde me operaron, debido a que quedaron células cancerígenas, por lo que necesito de nuevo otra operación, la cual está programada para este viernes”, comentó Ramos Zazueta.

Explicó que la idea es que el médico le quite todas las células que quedaron ahí en su ojo izquierdo, para posteriormente iniciar varios tratamientos más, esperando se elimine el problema y pueda salvar su ojo izquierdo, si esto no funciona, tendrán que sacarle el ojo.

“Perder mi ojo es lo último que deseo, me siento muy triste, porque la verdad no hayamos de dónde sacar dinero para todo esto, yo no tengo el apoyo de mi familia, todo está muy caro, tenemos muchos gastos, donde vivíamos antes en Revolcaderos, la vida es muy difícil, no hay trabajo, y aquí al menos hay algo más estable, estamos rentando, pero a veces no hay dinero”.

Respecto al medicamento que está tomando, detalló que es muy caro, son unas gotas lubricantes, entre otros que le ayudan a desinflamar la operación anterior que le hicieron.

“Yo no quiero perder mi ojo, mis niños están chiquitos, y estamos haciendo todo lo que podemos, yo no puedo salir a trabajar, cuido a los niños, y necesitamos alimento, la gente nos puede apoyar con lo que sea, pero lo que nos urge más es tener pañales y leche para las gemelitas.

Si desea apoyarlos, puede comunicarse al teléfono de Elizabeth, 6675 793006 o al de su esposo Rodolfo 6674 874785.