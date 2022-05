No sabemos si habrá más alianzas entre Morena y el PAS, dice Manuel Guerrero

Tras la destitución de Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud y un posible rompimiento entre el Partido Sinaloense y Morena, el delegado estatal de Morena, Manuel de Jesús Guerrero, expresó que no se ha contemplado una segunda alianza entre ambos partidos para las elecciones del 2024.

Respaldó la decisión de Rocha Moya de cesar a Cuén Ojeda del cargo.

Explicó que una de las facultades del Gobernador es retirar de su gabinete a quienes les ha perdido la confianza o no cumplen la línea que marca su gobierno.

“Nosotros ya dimos nuestra posición, nosotros respaldamos la decisión del Gobernador Rubén Rocha Moya, es parte de sus facultades, él eligió a sus funcionarios y él los puede destituir cuando lo considere, porque les pierde la confianza o ya no acatan sus indicaciones o se desvían de la línea que él traza”, expresó Guerrero.

El político explicó que en las elecciones pasadas ambos partidos hicieron un acuerdo político para contender en alianza, sin embargo, dicho acuerdo se cumplió después de las elecciones del 6 de junio y la toma de protesta de los nuevos presidentes municipales y diputados.

Desde entonces ambos partidos se han mantenido distanciados, pero coincidiendo en algunos puntos de la agenda legislativa del Congreso del Estado.

“Fue una alianza electoral, ahí coincidimos y de ahí para acá solamente hemos trabajado en la agenda legislativa, en el congreso, de ahí ya no hemos tenido ningún acercamiento ningún acuerdo con el Partido Sinaloense”, explicó.

Una segunda alianza del Partido Sinaloense y el Movimiento de Regeneración Nacional para las próximas elecciones populares no es una opción por el momento, anunció el delegado de Morena en Sinaloa.

Actualmente Morena está trabajando en fortalecer las bases y estructura del partido, llegado el momento decidirán si participarán en alianza con algún otro partido político y las personas que postularán a los distintos cargos.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es fortalecer el partido, estamos formando la estructura del partido”, sostuvo.

“Van a llegar los tiempos en que el partido tenga que ver qué personas son indicadas para los diversos puestos de elección popular, vamos a definir si tenemos que ir en alianza o no, y si sí, con quién, qué características deberán tener nuestros candidatos y todo eso lo vamos a definir pero a su tiempo”, agregó.

Manuel de Jesús Guerrero descartó que con esta ruptura el partido vaya a debilitarse, y puso de ejemplo la aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Rubén Rocha Moya, las cuales se encuentran por encima del 70 y 50 por ciento respectivamente.

Finalmente Jesús Guerrero comentó que el Partido Sinaloense no representa un contrincante fuerte para las próximas elecciones, ya que en las anteriores su aportación en votos fue del 8 por ciento y de no ser por Morena, no hubieran obtenido las alcaldías y diputaciones que ahora poseen.

“La aportación del PAS en el último proceso electoral fue mínima, más bien la mayoría de los alcaldes y diputados ganaron por Morena y no por el PAS, fue alrededor del ocho por ciento la aportación del PAS”, aseguró.