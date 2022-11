No saturar líneas eléctricas, usar cortacorrientes y detectores de humo, sugieren para evitar accidentes con adornos navideños

A fin de evitar incendios y accidentes con luces y adornos navideños esta temporada decembrina, el titular de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza recomendó a la población mantener medidas de seguridad, revisar las tomas de corrientes y no saturar las líneas eléctricas.

“En esta temporada decembrina Protección Civil recomienda tener todas las medidas preventivas en nuestros hogares, lo que es no sobre saturar las líneas eléctricas”, indicó el funcionario municipal.

La recomendación es no colocar más de dos extensiones de luces en una misma toma de corriente. También se sugiere utilizar un cortacorriente, el cual tiene la función de cortar el suministro de energía en caso de detectar un cortocircuito.

“Lo más recomendado es no sobresaturar, tener un contacto especial para ese tipo de aditamentos como lo es el arbolito de navidad, lo otro es no dejar veladoras encendidas, no acumular líquidos inflamables como lo es tíner, gasolina y demás”, señaló Bill Mendoza.

“Es bueno tener aparatos cortacorrientes, que detectan cortocircuitos e inmediatamente apagan esa línea eléctrica”.

Los adornos, luces y aparatos eléctricos como inflables, y proyectores de luces se recomienda comprarlos en establecimientos debidamente normados por la actividad comercial a fin de evitar los aparatos que no cuentan con la Norma Oficial Mexicana.

“No comprar en establecimientos que no les den una garantía al momento de comprar sus luces navideñas o aparatos electrónicos de esta temporada para efecto de que estén certificados y avalados para su uso”, dijo.

Sobre el uso de pino natural o artificial, el titular de Protección Civil indicó que en caso de ser árbol natural es necesario mantenerlo hidratado a fin de evitar un incendio por el calor de las luces, en caso del pino artificial se recomienda evitar sobre saturar con extensiones de luces.

“Es más inflamable el pinito artificial puesto que está compuesto en su mayoría de material inflamable, el pinito natural hay que mantenerlo hidratado. Si es de material inflamable que no lo sobresaturan”, señaló.

Jesús Bill recomendó a la población el uso de detectores de humo, los cuales tienen como objetivo el disparar una alarma en caso de detectar humo y así evitar incendios y daños mayores.

“Colocar los denominados detectores de humo, esos con todo gusto si alguien en sus casas quiere instalarlo Protección Civil del municipio está a su disposición para decirles dónde los pueden instalar porque tienen lugares especiales”, indicó.