No se esperan efectos significativos de ‘Simon’ en costas de México: SMN

Aunque el huracán Simon se mantiene desplazándose lento frente a las costas de Jalisco y Nayarit, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó este martes que “no se esperan efectos significativos sobre las costas de México”.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 20:00 horas de este martes, el huracán Simon había subido a categoría 2 por la velocidad de sus vientos, y continuaba con un desplazamiento lento de 4 kilómetros por hora, frente a las costas de Jalisco y Nayarit.
“Simon se fortalece a huracán categoría 2, su estructura compacta limitará efectos en costas mexicanas”, señaló la Conagua en el reporte de las 20:00 horas.
“Se prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el Océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos sobre las costas de México”.
No obstante, advierten, continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.
“Simon” se localiza a 200 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con desplazamiento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.
“Su circulación genera chubascos y lluvias fuertes en el occidente del País”, señala el reporte, “se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías”.
🌀 Simón se fortalece a huracán categoría 2, su estructura compacta limitará efectos en costas mexicanasSe prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos sobre las costas de México.⚠️ No obstante, continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.— CONAGUA Clima (@conagua_clima)
October 14, 2026
🌀 Simón se fortalece a huracán categoría 2, su estructura compacta limitará efectos en costas mexicanasSe prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos sobre las costas de México.⚠️ No obstante, continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.
Hacia el Golfo de California
Este martes por la tarde, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, explicó que Simon podría ingresar al Golfo de California en los próximos días.
“Ahorita nada más el fenómeno natural va a estar observado, va a estar casi dos días estacionado; es un fenómeno muy, muy pequeño, ya no hay un punto de impacto, se va a estar observando su avance, creemos que se pueda meter a lo que es el Golfo de California”, dijo en entrevista en Mazatlán, donde se encuentran operando con el puesto de comando nacional.
“Ahorita no está dejando ni siquiera lluvia, lo hemos notado también, y ese comportamiento raro, que es el primero que nos toca, lo vamos a estar observando y vamos a estar comunicando a la ciudadanía”.
Tras participar en la sesión de este martes del puesto de comando que se instaló desde el lunes y martes en Mazatlán para dar seguimiento a dicho huracán, dijo que la alerta sigue siendo baja, azul o verde para todo Sinaloa.
“Es decir, es baja, no hay un punto de referencia donde pueda impactar el fenómeno, no hay probabilidad de lluvia ahorita, pero vamos a estar observando el fenómeno”, continuó.
Reiteró que ya bajó el nivel de alerta por dicho ciclón, ya no hay un punto de impacto y se va a seguir analizando, se cree que se va meter al Golfo de California, pero actualmente no existe un punto de impacto, pues sigue estacionado, y se va seguir viendo su comportamiento.
“¿Existe el fenómeno? Sí, ahí está, pero es más bien su comportamiento y vamos a seguir informando como lo ha solicitado nuestra Gobernadora”, expresó.