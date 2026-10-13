No se esperan efectos significativos de ‘Simon’ en costas de México: SMN

Aunque el huracán Simon se mantiene desplazándose lento frente a las costas de Jalisco y Nayarit, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó este martes que “no se esperan efectos significativos sobre las costas de México”.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, a las 20:00 horas de este martes, el huracán Simon había subido a categoría 2 por la velocidad de sus vientos, y continuaba con un desplazamiento lento de 4 kilómetros por hora, frente a las costas de Jalisco y Nayarit.

“Simon se fortalece a huracán categoría 2, su estructura compacta limitará efectos en costas mexicanas”, señaló la Conagua en el reporte de las 20:00 horas.

“Se prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el Océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos sobre las costas de México”.

No obstante, advierten, continuará generando oleaje elevado en las costas de Jalisco, Nayarit y Baja California Sur.

“Simon” se localiza a 200 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con desplazamiento hacia el oeste a 4 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.

“Su circulación genera chubascos y lluvias fuertes en el occidente del País”, señala el reporte, “se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías”.