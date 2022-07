‘No se ha podido frenar ni revertir la violencia contra periodistas’, señala Alejandro Encinas

La violencia no ha podido ser frenada ni revertida en México, admitió Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación durante su visita en el estado, ante la situación actual que viven los periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Hace 10 años cuando se discutió la Ley y la creación del mecanismo concebíamos las creación del mecanismo como una medida de carácter extraordinario frente a la emergencia de estos hechos de violencia que enfrentaban los periodistas y defensores de derechos humanos al término del Gobierno de Felipe Calderón se sumaron lamentablemente 111 homicidios de periodistas... Y el mecanismo empezó a desarrollar sus actividades y capacidad institucional, pero hay que decir no logró frenar y revertir la violencia, 96 periodistas son asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en lo que va de este gobierno de esta administración se han registrado 59 homicidios”, comentó.

Señaló que esto es un indicador claro de dos aspectos que se tienen que abonar, uno, que no se ha podido frenar ni revertir la violencia, incluso la violencia institucional contra quienes ejercen el periodismo, y dos, no han desarrollado sus capacidades para castigar a los responsables de estos delitos.

“Porque lamentablemente los niveles de impunidad frente a los hechos de homicidios a periodistas y defensores de los derechos humanos ronda la cifra del 98 por ciento en todo el País, entonces necesitamos actuar y cambiar la orientación para que el mecanismo deje ser, un mecanismo correctivo para que sea un mecanismo preventivo y que genere condiciones para que las investigaciones frente a las agresiones que se realicen a periodistas y personas defensoras sea castigado”, dijo.

A pregunta expresa, sobre qué es lo que sigue haciendo falta para poder cambiar esta situación que afecta a periodistas y defensores de los derechos humanos, Encinas Rodríguez resaltó que es precisamente el combate a la impunidad uno de los puntos centrales.

“El reto es no solamente dar garantías al ejercicio, labor periodística y de la protección de los derechos humanos, sino tomar las medidas preventivas para que no estemos reaccionando frente a la emergencia, tomar las garantías que permitan ejercer estas funciones, garantizar la integridad y el desarrollo de las personas. Como un factor clave, lo comentaba y, qué bueno que está aquí la señora fiscal, es el combate a la impunidad. La impunidad alienta la comisión de los delitos, un delito que tiene el 98 por ciento de impunidad, alienta a que no se castigue y, genera que la impunidad esté profunda entre la sociedad y junto con ello tenemos que generar, también, cambios culturales para respetar y reconocer la labor periodística y defensores de los derechos humanos”, expresó.

Resaltó que el periodismo tiene que ser reivindicado como una de las profesiones fundamentales en el ejercicio de las libertades y derechos en el País, lo cual es una tarea que también le compete en conjunto a la sociedad.

Por su parte, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó algunos datos sobre el panorama que se tiene a nivel local, indicó que en Sinaloa se tiene a 22 personas incorporadas al mecanismo de protección federal, 14 periodistas y el resto defensoras de derechos humanos.

Además, dijo que desde el mecanismo se ha podido identificar de 2006 a la fecha se tienen registrados 7 asesinatos en Sinaloa.

El 40 por ciento de las agresiones provienen de las autoridades locales, principalmente municipales, 30 por ciento también de las agresiones a manos del crimen organizado.

“Creo que, a 10 años de la Ley federal y de este mecanismo, resulta ideal repensar lo que hemos hecho desde el estado mexicano para encontrar soluciones a esta problemática”, dijo.