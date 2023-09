Antes de entrar a la audiencia, en la que conocerá al final si se vinculará o no a proceso, por la compra irregular de 45.5 millones de pesos en tortillas y otros derivados, el Rector Jesús Madueña Molina afirmó que “no se les van a caer los pantalones” por defender la autonomía.

”Yo quiero pedirle a todo aquel universitario, yo se que nosotros siempre hemos proyectado las cinco funciones, pero todo aquel universitario que vaya terminando y que se den condiciones, el punto de reunión es aquí en el juzgado de distrito”, señaló.

”Hoy se van a definir muchas cosas en torno a esta persecución política, pero como nunca tenemos que reafirmar el espíritu que tenemos en la Universidad en defensa de la Autonomía Universitaria”, declaró.

Ayer, tras una jornada de 14 horas, la audiencia entró en receso, y sólo la Fiscalía alcanzó a formular la imputación contra los señalados, entre los que aparecen el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, el hijo del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, el ex secretario de Administración y Finanzas, Salvador Pérez Martínez, y la doctora Soila Maribel Gaxiola, aspirante a la Rectoría en el último proceso.