No se presionará retorno a diputados emecistas al Congreso de Sinaloa: Tere Guerra

La Diputada del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que no se presionará el retorno de los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, pues lo principal es priorizar su salud.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política indicó que lo más importante es la recuperación de ambos.

“Creo que lo más importante es eso, que ella [Elizabeth Montoya] se restablezca, que se encuentre en las condiciones para poder ver lo de su retorno”, destacó.

Guerra Ochoa explicó que, aunque su ausencia se resiente en el trabajo parlamentario, el Congreso puede continuar sus funciones en la Diputación Permanente.

Por ello, reiteró que no se ejercerá presión para su reincorporación.

Añadió que el periodo ordinario iniciará el 1 de abril y que si antes de esa fecha Montoya Ojeda informa estar en condiciones de volver, su espacio seguirá disponible.

“En el caso de Ely Montoya, yo le dije: ‘tómatelo con calma, estamos en la permanente’. Si bien es cierto, pues hace falta la presencia del diputado y la diputada del movimiento ciudadano, particularmente Sergio, que es el titular y ella la suplente. Yo le dije con toda la confianza: ‘tómate el tiempo necesario, podemos operar en la permanente favorablemente’, pues tuvimos solamente una sesión extraordinaria. Ahorita estamos atentos, es probable que podamos tener otra, pero no queremos ejercer presión”.

“Hay que recordar que el periodo ordinario vuelve a arrancar el 1 de abril, que viene siendo el miércoles de Semana Santa y aunque sea Semana Santa, pues tenemos que instalarlo en esa fecha”.

Señaló que visitó a Montoya Ojeda en su domicilio y le pidió tomarse el tiempo necesario para restablecerse física y emocionalmente.

Comentó que la Diputada ha descrito su evolución como “un milagro”.

Sobre Sergio Torres Félix, informó que ha mantenido comunicación con sus familiares.

Sobre la posibilidad de llamar a un suplente en caso de que Sergio Torres no esté listo, dijo que el tema se analizará con respeto a la familia y a sus tiempos de recuperación.

“Creo que debemos de acompañar a la familia en estos momentos, no ejercer presión sobre ese tema y lo vamos a ir viendo. Yo creo que él y Eli son un equipo con mucha confianza, siempre Sergio así lo manifestó y pues ya que esté en condiciones de la diputada, platicaremos sobre eso y también con la familia, siempre respetándole sus derechos y sobre todo respetándole su espacio”, dijo.