No se puede hablar de transformación en Sinaloa cuando la violencia avanza, dice PRI a Rocha Moya en Informe

En Sinaloa no se puede hablar de transformación cuando la violencia avanza, señaló el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional durante el Cuarto Informe de Labores del Gobernador Rubén Rocha Moya, en el Congreso del Estado.

Durante su intervención, la diputada priista, Irma Moreno Ovalles enfatizó que la inseguridad es el foco rojo más grave tras presentar cifras correspondientes a los últimos 14 meses que contemplan 2 mil 76 homicidios, 2 mil 835 personas desaparecidas, 8 mil 7 vehículos robados y 2 mil 914 robos a comercios.

“No se puede hablar de transformación cuando los números retroceden, cuando la violencia avanza y cuando las mujeres siguen siendo ignoradas”, subrayó.

“El informe dice poco, pero los datos lo dicen todo”.

Dijo que la percepción de inseguridad alcanza el 89 por ciento en Culiacán y 56 por ciento en Mazatlán, lo que mantiene a la población con miedo de realizar su vida cotidiana.

“La gente tiene miedo a salir a trabajar, de vivir su vida cotidiana y no hay transformación posible cuando lo que avanza es la violencia”, resaltó.

Recordó que se perdieron más de 10 mil empleos formales y que sectores como industria, comercio, construcción y servicios presentan caídas significativas y que la inversión extranjera se desplomó 87 por ciento respecto al año pasado.

“Estamos retrocediendo y la economía no se transforma con discursos, sino con resultados”, dijo.

La legisladora criticó que, pese al discurso oficial, las mujeres están más vulnerables, pues Sinaloa continúa entre los primeros lugares en tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres, y que aumentan desapariciones, violencia familiar y agresiones sexuales.

En ese sentido, afirmó que no hay suficientes refugios, atención integral, estrategia preventiva ni presupuesto.

“Las mujeres sinaloenses no solo están cansadas, están solas”, sostuvo.

En materia del sector agrícola, Moreno Ovalles aseguró que el campo atraviesa “su peor momento”, con una caída del 32 por ciento en la agricultura; un 30 en la ganadería, y cuyo valor de la producción primaria cayó 25 mil millones de pesos.

Reclamó que no hay precios de garantía, no se han pagado apoyos de los últimos dos ciclos agrícolas y no se defendió a los productores ante el T-MEC.

“No es protesta, es desesperación. Los productores no salieron por gusto, lo hicieron porque los dejaron solos”, dijo.

También señaló que en pesca solo se entregó el 43 por ciento de los alevines prometidos y no se construyeron plantas ni laboratorio.

Agregó que 185 sinaloenses viven en viviendas de mala calidad y que el desabasto de medicamentos ronda el 50 por ciento.

“No hay transformación posible si la realidad no cambia y no hay un futuro posible sin justicia. Justicia para las mujeres, justicia para los campesinos, justicia para los pescadores, justicia para los emprendedores, justicia para el comercio, justicia para las víctimas”, concluyó.