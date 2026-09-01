‘No somos cifras para sus informes’: Colectivos exigen acciones ante crisis de seguridad

Colectivos ciudadanos y organizaciones de distintos municipios de Sinaloa hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para atender la crisis de seguridad que atraviesa la entidad y garantizar condiciones de protección, justicia y atención para los sectores más afectados por la violencia.

A través de un posicionamiento y una solicitud de audiencia dirigida a la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, colectivos principalmente de Ahome, Culiacán y Mazatlán, señalaron que las consecuencias de la inseguridad continúan impactando especialmente a jóvenes, personas desaparecidas y sus familias, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones que realizan su labor en contextos cada vez más adversos.

Los colectivos consideraron que Sinaloa requiere acciones inmediatas y una estrategia de seguridad que coloque la vida y los derechos humanos en el centro de las decisiones, además de fortalecer la búsqueda y la justicia para las personas desaparecidas.

“No somos cifras para sus informes, no somos fotografías para sus campañas, no somos argumentos para justificar sus decisiones tomadas desde arriba”, expresaron en su posicionamiento.

Entre sus principales demandas se encuentran implementar una estrategia de seguridad centrada en la protección de la vida; garantizar condiciones dignas para niñas, niños y jóvenes; brindar atención integral y servicios de salud a quienes enfrentan las consecuencias de la violencia, así como fortalecer los mecanismos de búsqueda y justicia para las personas desaparecidas.

Además, solicitaron una audiencia directa con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, con el objetivo de establecer una coordinación permanente y abrir un diálogo entre los colectivos y el Gobierno estatal.

Las organizaciones señalaron que la crisis de seguridad ha transformado la vida de las y los sinaloenses y consideraron que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente frente a la magnitud de la problemática.

El posicionamiento fue respaldado por la Colectiva Transfeminista Periferia Subversiva, Colectivo de Búsqueda Por las Voces Sin Justicia, Colectiva Feminista Perlas del Pacífico, Sirenas Negras, Mujeres en el Arte y la Cultura, Colectivo Mazatlán Consciente, Colectivo Aquí No Mazatlán, Colectiva Orquídeas Moradas Escuinapa, Colectiva Feminista No Se Metan con Nuestras Hijas, Colectiva Sororas Guasave, Colectivo Aquí No Mochis, Frente Estudiantil Sinaloense y Sinaloa Despierta Aquí NO.