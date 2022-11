No somos iguales, que no nos confundan, dice Estrada Ferreiro sobre el caso del ‘Químico’

CULIACÁN._ Que no nos confundan, yo no cometí ningún delito, fue la respuesta del ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, luego de que se le preguntó opinión por su homólogo, Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico”.

Estrada Ferreiro aseguró que es inocente de los cargos que se le acusan y sobre el caso de Luis Guillermo Benítez se abstuvo de emitir un comentario u opinión.

“No somos iguales, es distinta la cosa, no me confundan a mi con eso, yo no cometí ningún delito”, señaló.

“No puedo opinar de eso yo (del caso de “El Químico”), no sé en qué consiste ni nada, sí él tiene algo que se defienda, si no tiene nada, pues que bueno, yo no deseo que lo castiguen ni tampoco que lo absuelvan, lo que resulte yo no sé nada de eso”.

El ex funcionario se dijo confiado del proceso judicial, el cual sigue su curso y se encuentra en espera de que la federación emita un resolutivo.

“Si soy inocente tengo que ganarlo (el juicio), es obvio, cuando sea lo vamos a ganar porque yo no tengo responsabilidades”, explicó.

“Son varios amparos, todas las quejas las ganamos en Mazatlán, por eso emitieron varios amparos, por eso se paró el tribunal también, hasta en tanto el juez no resuelva el amparo ninguna autoridad puede resolver nada, así que está en manos de la federación, ya no del estado”.