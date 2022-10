‘No son tiempos’, responde Adán Augusto López a la campaña ‘Que siga López’, que ha empezado en Sinaloa

CULIACÁN._ En su gira de trabajo por Sinaloa, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, agradeció las expresiones de apoyo de la ciudadanía, pero afirmó que no ha visto las pintas “Que Diga López”, que están en diversos puntos de Culiacán.

“Nada más que pues para eso todavía falta, falta el 23 y falta el 24, no son tiempos”, expuso el funcionario federal.

“Yo les agradezco pero ahora, pero no son tiempos electorales”.

Recientemente, el ex dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, tomó protesta como coordinador estatal del Comité de Protagonistas del Seguimiento de la Transformación “Que siga López”, y también señaló que el PAS apoyará al Secretario de Gobernación rumbo a la candidatura presidencial 2024.

Sin embargo, López Hernández no especificó si le pidió apoyo Cuén Ojeda.





¿Usted le solicitó la ayuda o él se la ofreció?

“Tengo mucho que no saludo a Melesio Cuén, la última vez que lo saludé si mas no recuerdo yo iba a decir que fue en Palacio Nacional un día que nos encontramos, pero no, me lo encontré hace un mes y medio”.