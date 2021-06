$!No soy un periodista que escriba para todos, yo escribo para los que piensan en un México libre: Gilberto Ceceña

El editorialista dejó claro que, las campañas de desprestigio en su contra, han sido viscerales, hechas por gente enojada, y que, cuando una persona lo ataca física o verbalmente, es porque no tiene nada más, careciendo de argumentos.

“Una persona que sabe debatir, debate las ideas, no agrede a las personas, las personas se respetan, y las ideas se debaten, y si una persona está agrediendo a un periodista o a otro que opina diferente, es porque no está aplicando la regla básica de la discusión, cuando eso sucede, no estás construyendo una opinión, un resultado, estés o no de acuerdo” resaltó Ceceña Nuño.

Esto, dijo es lo que está pasando en México, ponen tanto esfuerzo por dividir y polarizar, que ya se tiene a este país partido en dos, calificando esto de trágico, con memes entre unos y otros, calificando a unos de fifís, y a otros como equis, algo que nunca se había visto en México, por lo que nunca se podrá sacar adelante a una nación, si ambas partes están empujando para el lado contrario.

Llegar a los 50 años publicando ya es un reto, subrayó Ceceña Nuño, y en segundo lugar, mantener la credibilidad y a sus lectores durante estas cinco décadas, y que gracias al crecimiento exponencial que ha tenido Noroeste, hoy, tiene muchos más lectores que hace cinco u ocho años, y siguen creciendo.

“Que bueno que mi producto editorial es muy digerible, es muy rápido de leer, solo tardas unos segundos, y para el lector moderno eso sigue siendo una ventaja”.

Destacó que, cuando un periodista evoluciona, este no solo informa, ahora forma opinión, y al seguir evolucionado, ya no solo forma opiniones, transforma sociedades, a través de la opinión pública, por lo que en la medida de que todos lleguen a la tercera fase, entonces se podrá hablar de moldear generaciones, a través de un cambio de conciencias.

“Los periodistas tenemos esa facultad, poder cambiar conciencias, porque mucha gente actúa sin saber lo que realmente está pasando, no tiene conciencia, y el gran problema que tenemos con las redes sociales, es que se ha logrado desinformar, donde hoy el exceso de información es desinformación, y con tanta gente en las redes generando opiniones, hoy personas confundidas, no tienen conciencia de la realidad, para ellos ya está dispersa, y ese es un problema muy serio, y en esta tormenta, sobrevive aquel que tenga mayor credibilidad, la cual se logra a través del tiempo, constancia, y coherencia.

Por sus 50 años, Ceceña Nuño agradeció a sus lectores por su paciencia, así como a todos aquellos que han sido mencionados en su cartón, gente que ha sido cuestionada, y que no ha reaccionado de forma negativa.

“Yo le agradezco a todos ellos, y me van a tener que aguantar unos 15 o 20 años más, siempre y cuando Noroeste, esté de acuerdo, yo ahí voy a estar”, resaltó editorialista.