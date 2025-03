No suspenden clases en la Lázaro Cárdenas, en Culiacán, pese a detonaciones, denuncia comunidad educativa

En planteles educativos ubicados en el sector Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán no suspenden clases pese a detonaciones por armas de fuego que se registran cerca de las instituciones, denunciaron comunidades educativas.

Un trabajador de un plantel en el sector, quien pidió el anonimato por temor a represalias, aseguró a Noroeste que los directivos de los planteles han intentado normalizar la situación señalando que en otros lugares se está peor.

Durante la tarde de este jueves, se desató un enfrentamiento entre civiles armado en la colonia Lázaro Cárdenas, el cual derivó en otros hechos diferentes en zonas aledañas que dejó como saldo un civil muerto y dos heridos, madre e hijo.

“Igual hoy hay una balacera y no cancelan turnos en la tarde viendo cómo están las cosas se me hace muy inhumano (...) Se me hace que no se exponen es muy inhumano”, dijo a Noroeste.

“Tú lo que esperas es qué como autoridad te digan ‘oye, vamos a cancelar clases porque sigue el agarre’, es algo que tú y yo sabemos que allá ahorita hay agarre y no, no lo cancelan, ‘tienen que ir a cumplir su horario’. Oye, ¿Cómo me expones a mí por 250 pesos la hora? que tome un tramo para allá, a qué me expongo y tampoco te están queriendo ellos justificar la falta ellos tampoco quieren hacerse responsable de si tú faltas porque hay un percance para llegar al trabajo entonces ellos dicen no tú hazte tu falta y te en broncas ya no sabes ni qué hacer porque tampoco hay un apoyo”, expuso.

“Están queriendo fingir que no sucede nada, no importa que los niños estén llorando, no importa que expongan a los trabajadores de la institución a que tomen sus vialidades que están tomadas o los delincuentes porque en sí no te están quitando carros, te están balaceando”, aseguró.

Pidió a las autoridades educativas permitir las clases en línea en los sectores que son considerados como zonas de conflictos ante la falta ausencia de estrategias que reduzcan el peligro de transitar por esos sitios.

“Yo no digo que cancelen clases en todas las instituciones, pero creo que sí hay zonas muy problemáticas en donde pueden cancelar clases, en donde pueden tomar una iniciativa de decir ‘bueno, estas son las son conflictivas vamos a dar clases en línea’. Yo no sé qué está pasando”, señaló.

“Ese es el problema que ya no se sabe y esto no para y ya tiene así 6 meses y no va a parar a lo que se ve, no hay un control de nada. Entonces mínimo que en las zonas que son zonas de conflictos que tomen cartas en el asunto es todo, no sabemos cómo a nadie hace nada es el problema. Obviamente uno denuncia este tipo de cosas con el miedo de que no la corran tampoco está padre que uno tenga que vivir con miedo de que no me vayan a correr porque estoy denunciando algo que es lógico”.

“Hay maestros que se tienen que bajar de sus coches y tirarse a piso para poder llegar a la institución porque les agarró la balacera que está en La Patria, la balacera que está en la Lázaro, la balacera que está en Las Huertas, la balacera que está en Alturas, entonces ¿Cuándo van a tomar cartas en el asunto?”.