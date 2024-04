Independientemente de la ruptura o pausa de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, que es entre gobiernos, la administración, los tratados comerciales y las personas migrantes no tienen por qué detenerse, declaró José Salvador Cueto Calderón, investigador de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, solicitó asilo político a la Embajada de México, pues fue sentenciado por varios delitos de orden común por la justicia país. Sin embargo, el 5 de abril autoridades ecuatorianas invadieron el edificio para arrestarlo.

Por lo tanto, México decidió mediante un comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores a través de una petición del presidente, Andrés Manuel López Obrador, romper completamente relaciones diplomáticas con la República de Ecuador.

Es por ello, que Cueto Calderón señaló que las personas migrantes no tienen por qué detenerse de buscar nuevas oportunidades en México, pues tienen sus derechos y los que son indocumentados sufren al ser vulnerables independientemente de la ruptura.

El investigador indicó que durante 2023, cruzaron por México aproximadamente 70 mil ecuatorianos, siendo una de las poblaciones migrantes que más ha cruzado por el país en los últimos años, estando en los primeros lugares junto a Colombia y Venezuela.

“Lo que quiero decir que no significa una expulsión como se suele estar diciendo de los migrantes ecuatorianos, lo que sí, es que ya no de momento no la embajada de México en el Ecuador, en México radican 32 mil ecuatorianos y son personas que no tiene por qué ser sufrir ninguna vejación o ser expulsados”, comunicó.

José Salvador reiteró que esta ruptura entre gobiernos no debe afectar los derechos de las personas, que lo ocurrido no es una cosa menor, pero no es algo que debe sentar un precedente.

De la misma manera, explicó que la petición de México de someter a votación la posibilidad de que Ecuador salga de las Naciones Unidas, son palabras mayores, algo de mucho peso que puede tener una repercusión para Ecuador.

“Pero se entiende, porque no puede ocurrir, y que no ha ocurrido en peores regímenes que ha tenido la historia de la humanidad, sobre todo porque debe ser un precedente para que no ocurra en otros países, que lo lleven a cabo sobre todo con tantos conflictos internacionales”, expuso.

Por lo tanto, preciso el investigador que aún cuando hay una condena internacional por organismos mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional es lo que mantiene cierta paz en el mundo en un orden jurídico, creado a partir de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo pasado.

“Esta condena internacional que debe ser cada vez más grande y esas palabras mayores de que Ecuador salga de la ONU, esta petición independientemente vaya o no a ocurrir habla de la gravedad del asunto, sin ocurrir en una cuestión bélica, porque no puede quedar impune”, comentó.

Por otro lado, Cueto Calderón añadió que en este conflicto puede traer una serie de resoluciones, además de presentarse sanciones económicas y afectando gravemente a la población de Ecuador.

Lo anterior porque son sanciones en los aranceles comerciales, donde Ecuador no tiene el mismo valor en el comercio que México.

“El comercio para ecuador es más valioso el de México, que el de México para Ecuador, quien pierde más en ese sentido desafortunadamente es Ecuador”, mencionó el investigador.

José Salvador comunicó que México es reconocido internacionalmente como uno de los países que más asilo político ha dado a países desde la guerra civil española, hasta las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo pasado; por lo que es grave lo sucedido a un país que históricamente es reconocido por otorgar asilo y refugio a perseguidos.