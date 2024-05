Durante el segundo debate entre candidatos al Senado de la República por Sinaloa, celebrado este 9 de mayo, hubo poca o nula exposición de ideas y propuestas por parte de los perfiles de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, señaló Eduardo Ortiz Hernández, candidato a dicho cargo por Fuerza y Corazón por México.

El abanderado por PRI-PAN-PRD criticó que en este segundo ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral, solo su bando político haya sido representado por el segundo perfil de la fórmula al Senado, mientras que las otras dos facciones que asistieron lo hicieron con las primeras fórmulas.

Al encuentro de este jueves acudieron Jesús Estrada Ferreiro por el PT, mientras que María Fernanda Rivera Romo compareció por MC. Ambos asistieron tanto al debate de este 9 de mayo, como al del 28 de abril.

“Al final de cuentas el candidato del PT pues insistía en que todo lo que estábamos diciendo no eran sino más que expresiones, y yo le hice un reto, le dije “A ver, en tema de desarrollo tecnológico yo tengo claro qué es lo que se tiene qué hacer”. Y le di puntualmente a él todo lo que nosotros queremos que hay qué hacer en tema de desarrollo económico, en la protección de la propiedad intelectual, ¿qué contestó él? Nada”, dijo.

“Pensé yo que por un momento iba a tener un debate con él de ideas, más siendo él abogado, y pues no fue así. Y MC con sus propuestas, también, al final de cuentas no tuvimos el debate que hubiéramos querido tener”, señaló Ortiz Hernández.

“Tanto Paloma Sánchez como Eduardo Ortiz podemos debatir, y ellos no se animan a dejar que sus segundas fórmulas se enfrenten, también los tienen ahí ocultos. Y eso te da una idea de la calidad de esta fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México, cualquiera de los dos debatimos, en cualquier lugar y con cualquiera de los candidatos”, defendió el candidato al Senado por PRI-PAN-PRD.

Como parte del itinerario del segundo debate entre candidatos, además de los bloques dedicados para la presentación de los perfiles, abordaron cuestiones en materia de seguridad y justicia, medio ambiente y desarrollo tecnológico.

Al igual que en el inicio del debate, Eduardo Ortiz recriminó la decisión de los candidatos de Morena, Imelda Castro y Enrique Inzunza, respecto a declinar su participación en este evento, bajo el argumento de que no encontraron las condiciones idóneas para desarrollar este encuentro.

Sobre ello, aplaudió que el Consejo Local del INE haya decidido mantenerse firme con la realización de este debate, aun cuando horas después de que lo hiciera Morena, la fórmula de candidatos del Partido Verde, conformada por Jesús Valdés y Nubia Ramos, también rechazó la invitación, situación que calificó como un ataque al Instituto.

“Lo que me llama mucho la atención es una versión de una contestación que hizo Imelda Castro, en donde ella dice que no se merecía ir a un lugar como fue el lugar del INE. Resulta que ahora no puede estar en un lugar como el que estuvimos en el debate, a nosotros si nos invitan a la plazuela ahí vamos a estar, a la hora que sea debatimos, no ocupamos lugares. No sé si Imelda Castro quisiera ir al Estadio Azteca para que pudiera ella tener ese debate de su altura”, reprochó.

“Le agradecemos al INE que, a pesar de los ataques que sufrió, otra vez de Morena, continúa haciendo lo que a él le toca hacer, que es convocar a los candidatos, a los que somos candidatos al Senado. La verdad que lo volvemos a hacer y lo volvemos a repetir, que al INE no se toca”, subrayó Eduardo Ortiz.