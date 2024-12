‘No vamos a negociar con el crimen organizado’, promete Secretario de Seguridad en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa no va a negociar con grupos delictivos, declaró el titular de la dependencia, Gerardo Mérida Sánchez.

Lo anterior se dijo en relación a una postura emitida por la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro, en la que exhortó a grupos delincuenciales a realizar una tregua.

Mérida Sánchez explicó que la SSPE se mantiene realizando operativos para atender la situación de inseguridad y que no es opción la negociación con grupos criminales.

“Todo comentario que haga algún funcionario, alguna persona, para nosotros como Seguridad Pública es muy respetable, pero sí le puedo ser preciso en el sentido que corresponde a mi trabajo, a mi función: jamás vamos a negociar con los grupos delincuenciales”, dijo.

“No podemos negociar, son delincuentes y así serán tratados por la ley, como son”.

En materia de los operativos que se realizan, el titular de Seguridad Pública en Sinaloa anunció que estos serán más visibles, como una estrategia para contener el crimen organizado.

“¿Qué sí queremos? lo estamos buscando, buscar esa tranquilidad, buscar ese orden, y adelante. No vamos a parar, no vamos a quitar nuestros dispositivos, nuestro despliegue, sino por el contrario lo vamos a hacer más visto ya que algunos de ustedes han comentado que no se ve, lo vamos a hacer más visto para que así funcione no nada más en estas fechas sino permanentemente”, mencionó.