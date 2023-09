Celebró la adaptación del Grupo Noroeste durante la era moderna, en la cual logró superar las adversidades vividas en el inicio del siglo y logró evolucionar de ser un periódico per sé a convertirse en un gran conjunto de empresas que ayudan a conservar la esencia de este medio de comunicación.

Aplaudió la firmeza del periódico para anteponerse a las múltiples amenazas, ataques y denuncias infundadas que han intentado alterar a Noroeste, mismas que han servido a reforzar su espíritu periodístico.

“La convicción sigue siendo la misma y creo que nuestra integridad y estabilidad periodística, esa no va a estar a discusión... No vamos a regalar nuestro periodismo, porque lo que hacemos es periodismo, no contenido”, declaró.