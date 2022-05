No vemos a un gobierno comprometido en proteger a periodistas: Directora de Semanario Zeta

En México matan al mensajero, a los periodistas, y las autoridades no se encargan de investigar quienes son los responsables, por lo que no vemos un compromiso de gobierno federal ni de la Fiscalía General de la República de proteger a los periodistas, aseguró la directora del semanario Zeta en Tijuana, Adela Navarro Bello.

La periodista, quien visitó Culiacán para estar presente en la presentación del libro conmemorativo Javier Valdez, El Bato, a propósito del quinto aniversario de su asesinato, recordó que hay casos impunes desde finales de los 80.

“Es terrible lo que está sucediendo en México, ya hasta perdí la cuenta, son 57 periodistas asesinados en tres años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y eso te habla de la impunidad y de la corrupción que se vive en este país”, señaló.

“Porque matan al mensajero, porque no los están investigando, porque ni van tras ellos; en México el mensaje es muy claro, matas a un periodista y la posibilidad de que termines en la cárcel no es muy alta. Entonces no vemos un compromiso de parte del gobierno de la República, ni de parte de la Fiscalía General de la República para atender estos casos”.

Navarro Bello recordó que en 1988 asesinaron al periodista Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, confundador del Semanario Zeta de Tijuana, sus autores materiales ya quedaron libres y su autor intelectual nunca fue investigado.

“Entonces, estamos viviendo en un país de la impunidad, donde no se protege a los inocentes, donde la política simplona la política pública del Presidente López Obrador de abrazos, no balazos, no está funcionando”, reclamó.

“La ventaja en estos momentos la tienen los cárteles, lo tienen los criminales, porque quienes estamos en la calle haciendo nuestro trabajo de reporteros, pues nada más traemos la pluma, en sus casos el micrófono y la libreta, ellos saben, ellos están armados, ellos tienen ejércitos de sicarios, ellos tienen todas las ventajas que les provee la corrupción en el estado mexicano, y la ausencia de un estado de derecho en el país para atacar a la prensa”.

Navarro Bello también se extrañó del trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, como en el caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, ha pretendido esclarecer casos en Baja California con mentiras o investigaciones incompletas.

Dijo que en Baja California están dando seguimiento al asesinato de Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado, que prácticamente ya los cerraron en las conferencias de La Mañanera los funcionarios federales.

“Diciendo que es una autoría intelectual del Cártel Arellano Félix, cuando no, no es así. Se detuvieron a los autores, que ciertamente son sicarios, asesinos a sueldo, pero fueron contratados por alguien que no sabemos quién es”, dijo.

“En el caso de Lourdes se señala como sospechoso al ex Gobernador Jaime Munguia Valdez; entonces, no están cerrados como no está cerrado el de Luis Enrique y se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”.