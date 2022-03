‘No voy a meter mi cuchara en lo que no me corresponde’, dice Rocha Moya sobre juicio político a Estrada Ferreiro

Ante la solicitud de un juicio político en contra del Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que no se va a inmiscuir en ese tema, ya que es un asunto del Congreso de Sinaloa.

“Preferí no meter mi cuchara en lo que no me corresponde, ese es asunto del Congreso, hay un procedimiento, ellos sabrán qué hacer, yo me abstengo a que eso no me toca a mí, entonces para qué me ando metiendo en las cosas que no me tocan, si las que me tocan batallo”, comentó.

Sobre si él haría un llamado a los legisladores por este tema, el mandatario estatal señaló que no hará nada y que un llamado sería una falta de respeto de su parte.

“No hay ninguna recomendación mía, que les quede muy claro a todos”, dijo.

Durante el tercer informe de labores de la Caades, el Gobernador reiteró que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro es su amigo y que en el asunto del juicio político él no tiene por qué opinar, sino que ese es asunto de los diputados y diputadas.

Este mismo viernes el colectivo Pueblo Unido por Culiacán expresó que ven lentitud en el proceso de juicio político contra el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, incluso perciben temerosos a los Diputados del Congreso del Estado para dar el siguiente paso.

El 14 de marzo, miembros de este colectivo entregaron 10 mil firmas de ciudadanos al Congreso de Estado para iniciar un juicio político contra el Alcalde de Culiacán.