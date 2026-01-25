$!‘No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia’: padre de Fernando Alan

CULIACÁN._ En las escalinatas del templo de La Lomita, donde concluyó este domingo la marcha para exigir justicia para el joven Fernando Alan, su padre, Bryan Humberto Cháidez Osuna, agradeció el respaldo de amigos, familiares y ciudadanos que se sumaron a la movilización.

Señaló que la lucha de la familia no terminará hasta que se esclarezca el asesinato de su hijo, quien perdió la vida el 13 de enero pasado en medio de un operativo militar en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

“No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia”, expresó Cháidez Osuna.