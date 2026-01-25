$!‘No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia’: padre de Fernando Alan

CULIACÁN._ En las escalinatas del templo de La Lomita, donde concluyó este domingo la marcha para exigir justicia para el joven Fernando Alan, su padre, Bryan Humberto Cháidez Osuna, agradeció el respaldo de amigos, familiares y ciudadanos que se sumaron a la movilización.
Señaló que la lucha de la familia no terminará hasta que se esclarezca el asesinato de su hijo, quien perdió la vida el 13 de enero pasado en medio de un operativo militar en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán.
“No voy a parar hasta que mi hijo tenga justicia”, expresó Cháidez Osuna.
El padre de Fernando Alan lamentó la situación de inseguridad que atraviesan los jóvenes en la capital sinaloense y cuestionó la saña con la que se actuó contra su hijo, quien, dijo, tenía un futuro por delante.
Respecto al avance de las investigaciones, informó que ya han tenido un acercamiento con el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien se comprometió a brindar apoyo en el caso.
Chaidez Osuna manifestó que, aunque existe la disposición de confiar en las autoridades, el mayor temor de la familia es que el caso se convierta en una cifra más.
La familia hizo un llamado a la sociedad para seguir compartiendo el caso y no permitir que la exigencia de justicia se detenga.