A cuatro días de iniciado su arranque de campaña, la candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Paloma Sánchez Ramos, advirtió que no solicitará seguridad ante la advertencia sobre violencia contra políticos.

Durante su recorrido por el mercado Garmendia, dijo, que el tema de la seguridad nunca fue un tema suyo y que no solicitará protección, así como tampoco la tienen los ciudadanos en Sinaloa.

”Y no voy a solicitar, la verdad ya lo dije muy claro, no voy a solicitar, nunca fue un tema mío, yo siempre lo he dicho como por qué voy a buscar estar yo protegida si los sinaloenses no estamos protegidos, entonces no lo estoy pensando”, indicó.

Previo al inicio de las campañas electorales, en México, fueron reportados al menos 33 asesinatos contra políticos; en Sinaloa, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya hizo algunas advertencias a quienes aspiran a algún cargo en los comicios el próximo 2 de junio.

La candidata al Senado, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna agresión y en cambio ha tenido un buen recibimiento.

Al momento, Sánchez Ramos, ha visitado ocho municipios del estado, y este lunes espera recorrer la zona de Eldorado, y Navolato donde se reunirá con productores y campesinos.