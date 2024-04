El candidato a Diputado federal por el Distrito 7 en Sinaloa, de la Coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por el PRI, PAN y PRD, Noé Heredia Ayón, aseguró que solicitó ante el Instituto Nacional Electoral un debate entre los candidatos de la contienda.

En entrevista en Noticiero Noroeste estimó que es probable que para la primera semana de mayo el INE realizará el debate.

“Si no dos debates, por lo menos un debate, el INE tiene la obligación de sentarnos a los que pretendemos ser Diputados por el Distrito 7 para que haya una confrontación de ideas y planteamos lo que cada quien trae y lo que cada quien quiere y visiona en un futuro para Sinaloa”.

Consideró que es una obligación de los candidatos, tanto de senadores, diputados federales y diputados locales informar a la ciudadanía sobre sus proyectos legislativos.

“Porque te debo decir, que la candidata, mi contrincante, tiene seis años de Diputada federal. Tres años de Diputada local, nueve años y no ha regresado, la gente está indignada, está enojada, porque no es de propuesta, no hizo un sólo posicionamiento de lo que está pasando en Sinaloa”.

Noé Heredia compite en el Distrito 7 contra Héctor Raúl García Fox de Movimiento Ciudadano y Merary Villegas Sánchez de la Coalición Sigamos Hacienda Historia, compuesta por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Entre sus propuestas, Noé Heredia mencionó que buscará traer de regreso las Escuelas de Tiempo Completo y las estancias infantiles, ya que muchas familias, entre ellas madres solteras, eran apoyadas en otros sexenios por este tipo de programas.

Asimismo, mencionó que una de sus agendas es impulsar créditos baratos para que la financiera, el gobierno y la banca privada pueda ayudar a impulsarlos y la gente que quiera emprender algún negocio pueda hacerlo sin requerir tanto capital.