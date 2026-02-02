$!Nombra Gobernador Rocha Moya a dos nuevos subsecretarios de su gabinete

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta a dos nuevos funcionarios para su gabinete, aunque ambos funcionarios ya formaban parte de la administración estatal en otros cargos.
Rocha Moya nombró como nuevo secretario de Normatividad e Información Registral, de la Secretaría General de Gobierno, a David Eduardo Vargas Rodríguez; y también como subsecretario de Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, a Francisco Javier Barrón Aguayo.
En su despacho de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal les tomó la protesta de ley y enseguida les hizo entrega de sus respectivos nombramientos.
Los funcionarios fueron exhortados a continuar poniendo el mayor de sus esfuerzos, ahora en estas nuevas responsabilidades, para seguir entregando buenos resultados a la sociedad sinaloense.