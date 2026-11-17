La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, tomó protesta a Reyna Angulo Valenzuela y Manuel Ochoa Méndez como nuevos subsecretarios en la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, respectivamente.
Angulo Valenzuela asumió la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, mientras que Ochoa Méndez estará al frente de la Subsecretaría de Vinculación Social de la SEPyC.
Durante la entrega de nombramientos, la Mandataria estatal llamó a ambos funcionarios a desempeñar sus responsabilidades con honestidad y transparencia, así como a mantener el compromiso de atender las necesidades de la población sinaloense.
Reyna Angulo Valenzuela es abogada y cuenta con más de 17 años de experiencia en el ámbito jurídico.
Tiene una maestría en Derecho Procesal, Penal y Oral, así como un doctorado en Derecho. Entre sus antecedentes destaca haber sido la primera Fiscal Anticorrupción de Sinaloa.
Manuel Ochoa Méndez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una maestría en Administración Pública.
Ha ocupado distintos cargos en instituciones educativas, tanto en actividades docentes como administrativas.
En la toma de protesta estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, y la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla.