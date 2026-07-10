Nombra Yeraldine Bonilla a nuevos titulares de CONFÍE, Conalep y Desarrollo Urbano Tres Ríos

Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora interina de Sinaloa, realizó este viernes nuevos cambios en su gabinete al nombrar a los titulares de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación del Estado de Sinaloa (CONFÍE), Conalep Sinaloa y Desarrollo Urbano Tres Ríos.

La Mandataria estatal tomó protesta a Samuel Octavio Ojeda Gastélum como director general de CONFÍE; a Rigoberto Velázquez Elenes como director general de Conalep Sinaloa; y a Christian Zazueta Díaz como director de Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Además, llamó a los nuevos funcionarios a desempeñar sus cargos con responsabilidad, compromiso y honestidad, privilegiando el sentido social y humano de la administración estatal para atender las necesidades de la población.

El Gobierno del Estado informó que Samuel Octavio Ojeda Gastélum es doctor en Ciencias Sociales y reconocido historiador sinaloense.

Por su parte, Rigoberto Velázquez Elenes ha desarrollado su trayectoria profesional como consultor empresarial especializado en marketing digital.

En tanto, Christian Zazueta Díaz ha formado parte del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense y de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.